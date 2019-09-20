Por medo, moradores de Andorinhas e Santa Martha evitam rua após as 18h

Uma vida inteira refém do medo. Assim vivem os moradores de Andorinhas e Santa Martha, dois bairros que são frequentemente palcos de confrontos entre gangues rivais e entre criminosos e policiais militares.
Por medo, moradores de Andorinhas e Santa Martha evitam rua após 18h
O último confronto, na noite de quinta-feira (20), assustou moradores de outros bairros da capital. Um dos disparos atingiu a janela do 12º andar de um edifício do Barro Vermelho. Em Andorinhas e Santa Martha, o relato é que as ruas ficam desertas após as 18h porque os moradores temem ser atingidos por balas perdidas caso ocorra algum tiroteio.
A gente não vê ninguém na rua mais. Todo mundo fica em casa e mesmo assim com muito medo. Ontem mesmo, fiquei abaixado no chão de casa quando ouvi os tiros
Um morador de Andorinhas, de 45 anos, estava dormindo no momento dos disparos e foi acordado pela filha de 12 anos. "Minha filha chegou na cama e falou: 'papai, papai, abaixa que é tiroteio'. Foi muita rajada de tiro", relatou.
Uma idosa, também de Andorinhas, disse que os tiroteios são frequentes. "Quase todo dia tem um. É triste, mas a gente está se acostumando com os barulhos", lamentou.