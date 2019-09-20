Por medo, moradores de Andorinhas e Santa Martha evitam rua após as 18h

Polícia Militar na região de Andorinhas, em Vitória, na manhã desta sexta, após intenso tiroteio na noite desta quinta Crédito: Caíque Verli

Uma vida inteira refém do medo. Assim vivem os moradores de Andorinhas e Santa Martha, dois bairros que são frequentemente palcos de confrontos entre gangues rivais e entre criminosos e policiais militares.

Your browser does not support the audio element. Por medo, moradores de Andorinhas e Santa Martha evitam rua após 18h

Um dos disparos atingiu a janela do 12º andar de um edifício do Barro Vermelho. Em Andorinhas e Santa Martha, o relato é que as ruas ficam desertas após as 18h porque os moradores temem ser atingidos por balas perdidas caso ocorra algum tiroteio. O último confronto, na noite de quinta-feira (20), assustou moradores de outros bairros da capital.. Em Andorinhas e Santa Martha, o relato é que as ruas ficam desertas após as 18h porque os moradores temem ser atingidos por balas perdidas caso ocorra algum tiroteio.

A gente não vê ninguém na rua mais. Todo mundo fica em casa e mesmo assim com muito medo. Ontem mesmo, fiquei abaixado no chão de casa quando ouvi os tiros Morador do bairro Santa Martha

Um morador de Andorinhas, de 45 anos, estava dormindo no momento dos disparos e foi acordado pela filha de 12 anos. "Minha filha chegou na cama e falou: 'papai, papai, abaixa que é tiroteio'. Foi muita rajada de tiro", relatou.