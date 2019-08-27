Policial rodoviário federal reage a assalto e mata bandido na Serra

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 11:13
- Atualizado há 6 anos
Um bandido foi morto após tentar assaltar um policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rua Camburi, em Serra-Sede, na manhã desta terça-feira (27).
O policial foi abordado pelo bandido ao chegar na casa de familiares em seu Ford Ka, de cor branca, por volta das 7h30. Agentes da PRF e da Polícia Civil estão no local.
De acordo com informações repassadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele reagiu ao assalto e atirou no criminoso. Mesmo ferido, o bandido não resistiu ao ferimento e morreu a cerca de 300 metros do local onde tentou assaltar o policial.
O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso será atendido por policiais da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).
O QUE DIZ A PRF
A Policia rodoviária Federal no estado do Espírito Santo (PRF-ES) informa que na manhã de hoje (27), na sede do município de Serra, houve uma ocorrência de tentativa de assalto a um de seus agentes que se encontrava no interior de seu veículo, junto com familiares, estacionado em frente a uma residência. Durante a abordagem o assaltante, que empunhava um revólver cal.22, pediu as chaves do veículo. Nesse momento o agente reagiu vindo a alvejar o mesmo com tiros de pistola. Após, o assaltante empreendeu fuga a pé, mas veio a óbito a cerca de 200 metros do local do crime. Prontamente foram acionadas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, além de Agentes da PRF do Posto de Serra. Ocorrência seguirá para a Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial (DSP) em Vitória.
