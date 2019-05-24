Home
Policial reage a tentativa de assalto e troca tiros com bandidos

Criminosos fugiram e ninguém ficou ferido. O militar foi abordado quando chegava em casa, no bairro São Francisco, em Cariacica, na noite dessa quinta-feira (23)