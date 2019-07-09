Alvorada

Policial reage a assalto e prende ladrão em Vila Velha

De acordo com o policial, ele tinha acabado de sair de casa, para caminhar com o cachorro, por volta das 18h30, quando percebeu a presença dos criminosos

Publicado em 9 de julho de 2019 às 00:26 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um policial civil, de 45 anos, sacou a arma e conseguiu impedir que dois assaltantes levassem seu carro, no início da noite desta segunda-feira (8), no bairro Alvorada, Vila Velha. Um suspeito acabou preso.

De acordo com o policial, ele tinha acabado de sair de casa, para caminhar com o cachorro, por volta das 18h30, quando percebeu a presença dos criminosos. “Eu tinha acabado de sair da minha casa e caminhava com meu cachorro. Meu carro estava na porta da residência. Eles passaram olhando e eu olhei de volta. Um deles me desejou boa noite e quando chegaram na esquina, deram a volta. Percebi que estavam voltando para me assaltar”, relatou.

O policial destacou que ficou perto da roda traseira do veículo, um Ford Ka, para se proteger. “Não tinha como eu entrar em casa e também não dava tempo de entrar no carro e sair. Eu fui para lá e fiquei observando qual seria a reação deles. Um dos bandidos colocou a mão na cintura e gritou ‘perdeu, perdeu’. Foi nesse momento que eu saquei minha arma em direção a eles”.

O suspeito, que estava com uma arma falsa , foi identificado como sendo Matheus Oliveira dos Santos, 19 anos. Ele foi detido, mas o comparsa dele conseguiu fugir. “Quando saquei a arma e dei voz de prisão, ele deitou no chão. O outro correu”, contou o policial civil.

“QUASE ATIREI”

Segundo o policial, atirar contra o suspeito não estava fora de questão. Ele só não fez o disparo porque o suspeito ficou com a mão na cintura. “Se ele aponta a arma para mim, não iria esperar atirar para revidar. Se o bandido apontou, a polícia já pode atirar. Mas como ele ficou com a mão na cintura e obedeceu a voz de prisão, eu só o detive até a chegada da Guarda Municipal”, esclareceu.

PASSAGEM POR HOMICÍDIO

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o suspeito detido já tem passagens pela polícia por homicídio, ainda na adolescência, e por roubo. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que Matheus foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e será encaminhado para o Centro se Triagem de Viana.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta