Policial penal é preso suspeito de agredir e ameaçar namorada em Viana

Mulher de 35 anos disse que além de ser agredida e ameaçada, teria sido abandonada em um local ermo; Corregedoria da Polícia Penal vai abrir procedimento para investigar o caso

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de julho de 2025 às 11:36

Suspeito e vítima chegaram juntos à Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um policial penal de 35 anos foi preso, na madrugada de domingo (6), suspeito de agredir e ameaçar a namorada, de 35 anos, na zona rural de Viana. Consta em boletim de ocorrência da Polícia Civil que a mulher contou que, após as agressões, ela foi abandonada em um local ermo pelo homem, que estaria armado e alcoolizado. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.>

Conta no boletim de ocorrência, segundo relato da vítima, que o casal havia ido a uma festa na zona rural do município. No local, o suspeito teria consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica. Incomodada com o comportamento do namorado, a mulher se afastou dele, o que teria deixado o suspeito irritado. >

Ainda conforme o relato registrado pela Polícia Civil, o policial penal teria passado a xingar a namorada. A situação escalou ainda mais quando a vítima começou a gravar a discussão com o celular. O suspeito, então, teria puxado os cabelos dela e tentado tomar o aparelho à força.>

Com a vítima no carro, segundo a ocorrência, o suspeito dirigiu até uma rua deserta, mandou a vítima descer do carro e a deixou sozinha no local. Ela, então, ligou para a irmã pedindo ajuda. No entanto, antes que fosse resgatada, o policial penal retornou ao local e prometeu deixá-la em casa. No caminho, voltou a insultá-la e se recusou a parar o carro, mesmo diante do pedido da vítima. >

Suspeito chegou a dar voz de prisão à vítima

Também consta no boletim de ocorrência que a vítima cogitou se jogar do veículo em movimento, temendo pela própria vida, já que o suspeito dirigia embriagado e armado. Ela disse que depois disso o homem gritou: “Sou policial penal, estou te dando voz de prisão”. O casal chegou junto à Delegacia Regional de Cariacica, onde relatou o ocorrido. A vítima apresentava arranhões nos braços e solicitou medida protetiva de urgência.>

Corregedoria da Polícia Penal vai investigar o caso

A Polícia Penal do Espírito Santo disse, em nota, que tomou conhecimento da prisão de um policial penal em face de ocorrência de violência contra a mulher.>

"De acordo com as informações registradas, o servidor é acusado de agredir verbal e fisicamente sua companheira após uma festa na zona rural do município. O caso foi atendido pela autoridade policial e segue tramitando na esfera criminal. Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Penal do ES instaurará procedimento de investigação preliminar para apuração dos fatos, conforme determina a legislação vigente", informou a corporação.>

Ainda no texto, Polícia Penal do Espírito Santo afirmou que reitera seu compromisso com a legalidade, com a ética funcional e, sobretudo, com o enfrentamento à violência contra a mulher. >

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), órgão ao qual está vinculada a Polícia Penal, também foi procurada para uma manifestação, mas não retornou até a publicação desta matéria.>

A Polícia Civil informou que o policial penal de 35 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, desobediência e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1).>

