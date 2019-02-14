Home
>
Polícia
>
Policial militar reage a assalto e atira em criminoso em Cariacica

Policial militar reage a assalto e atira em criminoso em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por dois indivíduos, em uma motocicleta; a ocorrência aconteceu no bairro Santa Bárbara