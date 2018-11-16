Policial militar mata bandido durante assalto na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google

Um policial militar matou um suspeito durante uma tentativa de assalto no Bairro Civit II, na Serra, na tarde desta sexta feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o militar levava dois amigos para realizar uma entrevista de emprego em uma empresa de logística localizada na região. Ao sair do local, para ir ao ponto de ônibus, ele se deparou com um assalto, que era realizado por dois homens em uma moto, modelo Honda Titan, cor vermelha.

Serra, mas não resistiu aos ferimentos. O policial se identificou como militar, quando o carona da moto apontou uma pistola, modelo Taurus, contra ele. Na tentativa de se defender, o militar atirou contra o rapaz, que foi atingido por um disparo no tórax e outro no braço. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu, encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na, mas não resistiu aos ferimentos.

O piloto da moto também estava armado e disparou três vezes contra o policial, que revidou. O suspeito foi atingido por um tiro na perna e fugiu em direção ao bairro Vila Nova de Colares.





A Polícia esteve no local e o policial militar foi encaminhado à Terceira Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos. Ele não foi atingido por disparos.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, na noite desta sexta-feira (16) que, por meio de nota, informou o suspeito do crime, até o momento, não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Novo Horizonte.



