Policial militar leva tiro no pé durante tiroteio em Vila Velha

Três bandidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um soldado da Polícia Militar foi baleado no pé durante uma perseguição a um veículo suspeito em Cobi de Baixo, em Vila Velha, no início da madrugada deste domingo (17). Quatro criminosos, entre eles dois menores foram detidos e um deles também acabou baleado.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta de 1 hora quando quando os policiais iniciaram uma perseguição a um veículo suspeito. O motivo da perseguição não foi divulgado, mas iniciou no município de Vitória e seguiu até Vila Velha.

Ao chegarem em Cobi de Baixo, houve uma troca de tiros entre bandidos e policiais. O PM foi atingido no dedão do pé. Um criminoso também foi atingido na direção da barriga antes de ser pego pelos policiais. Já os outros três bandidos, acabaram detidos.

Segundo a polícia, o soldado atingido passou por uma cirurgia e apesar de correr o risco de perder o dedo do pé, passa bem. Já o bandido baleado, que não teve nome divulgado, corre o risco de perder um dos rins, mas não há risco de vida, de a cordo com a polícia. Ele está no hospital sob escolta policial.

Os outros três bandidos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Procurado, o delegado de plantão não passou informação sobre o caso.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito baleado Eduardo Lemos Alves, de 20 anos, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, desobediência, resistência e corrupção de menor. Ele será encaminhado para o presídio, após alta hospitalar.

Os dois menores apreendidos vão responder pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, desobediência e resistência. Serão apresentados à Justiça.