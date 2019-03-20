Home
Policial militar leva tiro no olho em tentativa de assalto em Vila Velha

Um assaltante foi preso e o outro, que é menor de idade, foi apreendido. Eles tinham cometido um outro assalto um pouco antes de encontrarem o PM