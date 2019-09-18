Home
Policial militar é preso por tráfico de drogas em Vila Velha

O militar foi preso na tarde de terça-feira (17) em Vila Velha. Ele já foi levado para o presídio da PM, no Quartel de Maruípe, em Vitória