Policial militar é detido após briga e tiros em bar de Vitória

Um aposentado que lavava o próprio carro na rua foi baleado no pescoço e encaminhado para o Hospital São Lucas

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:08 - Atualizado há 6 anos

Um bate-boca em um bar de Vitória terminou com dois baleados na manhã deste domingo (14). De acordo com testemunhas, um policial militar à paisana estava em um bar no bairro Tabuazeiro quando reconheceu um montador de móveis e iniciou uma briga por volta das 11h50. Os dois já se conheciam.

Segundo uma testemunha, no meio da discussão, o PM sacou uma arma e efetuou um disparo. O tiro atingiu de raspão a perna de um rapaz que tentava separar a briga e um aposentado, de 62 anos, que estava do outro lado da calçada lavando o próprio carro.

O aposentado foi baleado no pescoço e encaminhado para o Hospital São Lucas. Ele não corre risco de morte. Durante a tarde deste domingo, o montador de móveis prestou queixa contra o policial por tentativa de homicídio. Antes, ele conversou com a reportagem e disse que apenas conhecia o policial, mas não tinha desavenças.

"Eu conheço ele do bairro, sei o nome dele e ele o meu. Se ele tem algo contra mim, eu não sei. Eu fui entrar no bairro para comprar um refrigerante e ele estava lá dentro bebendo. Ele pegou no meu braço e eu pedi para ele soltar. O rapaz veio tentar separar, ele tentou atirar em mim. Estava a três metros de mim, mas não acertou", explicou.

Em um primeiro momento, logo após a ocorrência, a Polícia Militar declarou que uma viatura foi acionada por um soldado da PM, alegando que estava no bairro Tabuazeiro, quando três indivíduos armados chegaram atirando e acabaram alvejando um homem. O militar disse que estava desarmado.

Porém, de acordo com a Polícia Civil, o soldado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e a arma utilizada foi encaminhada para exames de balística. O PM detido aparentava sinais de embriaguez e foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para realizar o teste de alcoolemia. Até o início da noite o PM ainda seria levado para o Quartel da Polícia Militar. A Polícia Civil declarou que a arma não pertence à Polícia Militar.

Após a nota da Polícia Civil, a Polícia Militar enviou outra nota lamentando o ocorrido e disse que não compactua "com ações contrárias ao regramento legal praticadas por seus integrantes, mesmo quando estes se encontram de folga, devendo o caso em tela ser apurado pela Polícia Civil."

A Polícia Militar também disse que "a Corregedoria acompanha o caso junto à Polícia Civil para que os processos administrativos disciplinares que cabem a esse caso sejam instaurados para apuração das responsabilidades. O militar permanecerá preso em estabelecimento prisional militar até ordem judicial contrária", completou, na nota, a Polícia Militar.

A reportagem do Gazeta Online tentou contato com a defesa do Policial Militar, mas não conseguiu.

