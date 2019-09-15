Home
>
Polícia
>
Policial Militar da reserva é morto em assalto em Vila Velha

Policial Militar da reserva é morto em assalto em Vila Velha

Adilson Piantavinha lavava dois carros na rua de casa quando foi abordado por dois assaltantes. Ele tentou sacar a arma, mas foi atingido com um tiro nas costas e morreu