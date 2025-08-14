Colatina e São Roque

Policial militar da reserva é alvo de operação do Gaeco no Noroeste do ES

Ministério Público, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão nas duas cidades na manhã desta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:13

Operação Sangue Frio foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPES

Um policial militar da reserva foi um dos alvos de uma operação que mirou organizações criminosas em Colatina e São Roque do Canaã, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com informações do Ministério Público, que cumpriu mandados de busca e apreensão, além da suspeita de prática de comércio ilegal de armas, foi identificado que os investigados são especializados em cobranças de dívidas por meio de intimidações e ameaças às vítimas.

O policial militar da reserva, que não teve a identidade informada, foi alvo do mandado de busca e apreensão no município de Colatina. Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados, sendo o segundo em São Roque do Canaã.

De acordo com o MPES, não foram decretadas prisões nesta etapa das investigações, que tem como foco a apreensão de documentos, computadores, mídias e materiais que possam contribuir com o avanço das investigações.

Ainda conforme informações do órgão, a apuração foi instaurada após o compartilhamento de documentos pelo Ministério Público do Ceará, com autorização judicial. O objetivo era apurar a prática de crimes de associação criminosa, extorsão e comércio ilegal de armas de fogo.

A operação “Sangue Frio” foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e com o suporte da Assessoria Militar do MPES.

