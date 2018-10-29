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Crime em Cariacica

Policial é assassinado no dia do aniversário da filha em Cariacica

Alessandro Gomes Ferrari, 46 anos, havia saído da igreja com a esposa e seguia para buscar a amiga de uma das filhas para a comemoração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 00:40

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 00:40

Alessandro Gomes Ferrari Crédito: Arquivo Pessoal
Um investigador da Polícia Civil identificado como Alessandro Gomes Ferrari, 46 anos, foi assassinado na noite deste domingo (28). O crime ocorreu no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, quando o policial estava indo buscar a amiga de uma das filhas para a festa da menina que fez aniversário neste domingo.
De acordo com o coronel Nylton Rodrigues, secretário Estadual de Segurança Pública, por volta das 19 horas, Alessandro e a esposa estavam voltando de carro da igreja antes de buscar a menina. 
Já segundo o presidente da Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado, Júnior Fialho, Alessandro tinha um bolo de aniversário no carro, e junto com ele estava a esposa. "Ao parar o veículo para encontrar uma amiga da filha, a vítima foi abordada por três criminosos. Ele não ofereceu resistência e começou a andar de costas. O policial tropeçou em um buraco e caiu deitado", contou.
Ainda segundo Fialho, devido ao movimento brusco, os criminosos acharam que Alessandro reagiria ao assalto: "Efetuaram disparos contra ele e fugiram. Eles não levaram nada da família", disse.
>Sete pessoas são detidas após morte de policial em Cariacica
LOCAL DO CRIME
O crime aconteceu próximo a escola Hunney Everest Piovesan. A vítima foi baleada na cabeça e no tórax, socorrida por uma viatura da PM e encaminhada para o Hospital São Francisco, em Campo Grande, onde faleceu.
>Morte de policial civil repercute nas redes sociais
"A princípio, as investigações apontam para um provável latrocínio, mas o fato é que perdemos um grande profissional admirado por todos, pai de família com esposa e duas filhas", declarou o secretário de Estado de Segurança, Nylton Rodrigues.
Alessandro trabalhava como investigador da Delegacia de Combate às Drogas (Decod) e estava na polícia civil desde 2010. Antes atuou na Secretaria de Justiça (Sejus).
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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