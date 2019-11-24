Policial civil sofre tentativa de homicídio enquanto dirigia em Vila Velha

De acordo com a polícia, era por volta das 20h30 quando o investigador dirigia um Eco Sport, onde estava com familiares. A vítima contou que ao passar pela Rua Cesar Alcure viu pelo retrovisor quando um criminoso armado, vestindo blusa do Flamengo, atirou três vezes contra contra o veículo. Nenhuma vítima foi atingida.

O policial deixou os familiares em um lugar seguro e retornou ao local da tentativa, quando viu o criminoso, que mais uma vez atirou contra a vítima. O policial não foi baleado. Após o disparo, o homem correu em uma escadaria em direção ao bairro Cobi de Cima e fugiu. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.