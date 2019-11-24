Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quatro tiros

Policial civil sofre tentativa de homicídio enquanto dirigia em Vila Velha

Ele conta que o criminoso vestia uma camisa do Flamengo e fugiu em direção a Cobi de Cima após atirar quatro vezes. Ninguém ficou ferido e o suspeito não foi localizado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 16:27

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 16:27

Crime será investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um investigador da Polícia Civil, que não teve a idade revelada, sofreu uma tentativa de homicídio na noite do último sábado (23), enquanto dirigia um carro com familiares, em São Torquato, Vila Velha.  Ele conta que o criminoso vestia uma camisa do Flamengo e fugiu em direção a Cobi de Cima após atirar quatro vezes. 
De acordo com a polícia, era por volta das 20h30 quando o investigador dirigia um Eco Sport, onde estava com familiares. A vítima contou que ao passar pela Rua Cesar Alcure viu pelo retrovisor quando um criminoso armado, vestindo blusa do Flamengo, atirou três vezes contra contra o veículo. Nenhuma vítima foi atingida.
O policial deixou os familiares em um lugar seguro e retornou ao local da tentativa, quando viu o criminoso, que mais uma vez atirou contra a vítima. O policial não foi baleado. Após o disparo, o homem correu em uma escadaria em direção ao bairro Cobi de Cima e fugiu. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. 

Veja Também

Polícia erra e criança baleada em Guarapari está em estado grave

Recém-nascido atingido por telhado em Vila Velha tem alta do hospital

Autônomo é encontrado morto a facadas dentro de casa na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados