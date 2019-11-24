Recém-nascido atingido por telhado em Vila Velha tem alta do hospital

No final da tarde deste sábado (23) uma família conseguiu escapar quando o telhado da casa desabou em Vila Velha , próximo ao Xuri, na zona rural. Estavam na residência uma mãe com sua filha de 5 anos e um bebê de apenas 18 dias, acompanhados da madrinha da menina, quando a chuva começou. O recém-nascido acabou se ferindo, mas saiu bem do hospital na manhã deste domingo (24).

Irmã de 5 anos do bebê não sofreu ferimentos Crédito: Internauta/Everaldo Barbosa

De acordo com a dona de casa, ela colocou o bebê na cama e pediu para a filha tomar conta do menino enquanto ela iria buscar uma sacola em outro cômodo. Nesse momento em que as duas crianças ficaram sozinhas, o telhado do quarto caiu e a menina conseguiu correr, mas o bebê foi atingido pelo telhado.

A mãe contou que retirou o filho dos escombros e por alguns segundos ele estava sem reação, mas logo começou a chorar. Ela tentou contato com as autoridades, mas não conseguiu e acabou sendo ajudada pelo patrão do seu marido, que com o carro levou a família para o pronto-atendimento de Alto Lage, em Cariacica.