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Desabamento de casa após chuva

Recém-nascido atingido por telhado em Vila Velha tem alta do hospital

Bebê de apenas 18 dias estava em cima da cama e foi retirado dos escombros após telhado do quarto desabar por causa da forte chuva deste sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 15:10

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 15:10

No final da tarde deste sábado (23) uma família conseguiu escapar quando o telhado da casa desabou em Vila Velha, próximo ao Xuri, na zona rural. Estavam na residência uma mãe com sua filha de 5 anos e um bebê de apenas 18 dias, acompanhados da madrinha da menina, quando a chuva começou. O recém-nascido acabou se ferindo, mas saiu bem do hospital na manhã deste domingo (24).
Irmã de 5 anos do bebê não sofreu ferimentos Crédito: Internauta/Everaldo Barbosa
De acordo com a dona de casa, ela colocou o bebê na cama e pediu para a filha tomar conta do menino enquanto ela iria buscar uma sacola em outro cômodo. Nesse momento em que as duas crianças ficaram sozinhas, o telhado do quarto caiu e a menina conseguiu correr, mas o bebê foi atingido pelo telhado.

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A mãe contou que retirou o filho dos escombros e por alguns segundos ele estava sem reação, mas logo começou a chorar. Ela tentou contato com as autoridades, mas não conseguiu e acabou sendo ajudada pelo patrão do seu marido, que com o carro levou a família para o pronto-atendimento de Alto Lage, em Cariacica.
A família está na casa do homem que ajudou enquanto busca um novo lugar para morar, pois não acredita que é seguro retornar para a casa. A mulher disse que deixaram tudo para trás e que, provavelmente, perderam tudo o que tinham.

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