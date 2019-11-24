Telhado de casa desaba em Guarapari e família se salva por pouco

O telhado de uma casa em Guarapari caiu e a família escapou por um triz. Duas mulheres e duas crianças, um bebê de 15 dias e outra de 5 anos, estavam no local quando o teto desabou. Tudo aconteceu no final da tarde deste sábado (23), na região de Itaúnas na Cidade Caúde, após um temporal atingir a cidade.
Segundo o comerciante Everaldo Barbosa, que é amigo da família e ajudou no resgate, as crianças foram socorridas para o Pronto de Atendimento de Alto Lage, Cariacica, onde seriam examinados. Na hora do acidente, estavam na casa, a mãe das crianças, de 22 anos, e os filhos, além de uma vizinha. "Só Deus pode explicar como eles se salvaram. A família perdeu turdo", contou.
CHUVA FORTE
Em Anchieta e Guarapari, o temporal caiu forte. Já em Cachoeiro de Itapemirim, a chuva forte deixou algumas ruas alagadas. O tempo ruim já chegou na Grande Vitória. Nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Viana e Vitória choveu forte em alguns bairros.