  • Telhado de casa desaba em Guarapari e família se salva por pouco
Crianças feridas

Telhado de casa desaba em Guarapari e família se salva por pouco

'Só Deus pode explicar como eles se salvaram. A família perdeu turdo', contou uma da família que ajudou no resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 23:34

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 23:34

Raio cai no céu do ES na noite deste sábado (23)
O telhado de uma casa em Guarapari caiu e a família escapou por um triz. Duas mulheres e duas crianças, um bebê de 15 dias e outra de 5 anos, estavam no local quando o teto desabou. Tudo aconteceu no final da tarde deste sábado (23), na região de Itaúnas na Cidade Caúde, após um temporal atingir a cidade. 

Segundo o comerciante Everaldo Barbosa, que é amigo da família e ajudou no resgate, as crianças foram socorridas para o Pronto de Atendimento de Alto Lage, Cariacica, onde seriam examinados. Na hora do acidente, estavam na casa, a mãe das crianças, de 22 anos, e os filhos, além de uma vizinha.  "Só Deus pode explicar como eles se salvaram. A família perdeu turdo", contou.

CHUVA FORTE

Em Anchieta e Guarapari, o temporal caiu forte. Já em Cachoeiro de Itapemirim, a chuva forte deixou algumas ruas alagadas. O tempo ruim já chegou na Grande Vitória. Nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Viana e Vitória choveu forte em alguns bairros.

