Policial atira em cliente de 'churrasquinho' em briga na Praia da Costa

Uma confusão na Praia da Costa, em Vila Velha, terminou com um jovem baleado. Um policial civil, que não teve o nome divulgado, disparou contra o cliente de uma barraquinha de lanches.
Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, testemunhas contaram que o policial seria dono de um estúdio de pilates que fica em frente ao "churrasquinho", e ele reclamava das mesas que eram colocadas perto da porta do estabelecimento. Na hora do crime, no entanto, o estúdio estava fechado.
Ainda segundo testemunhas, um dos clientes da barraquinha tentou conversar com o policial, que reclamava das mesas, e acabou sendo agredido com um soco no rosto e caiu. Em seguida, o policial atirou e foi embora. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Vila Velha. Segundo amigos, ele precisará passar por uma cirurgia no braço.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que foi acionada e que, no local, “a vítima relatou que estava sentada e comendo um churrasquinho, quando um homem desconhecido se aproximou, lhe desferiu um soco no rosto e atirou contra ele. Segundo testemunhas, o suspeito seria um policial civil, morador da região, que se evadiu do local em seguida".
Ainda segundo a corporação, a vítima foi socorrida pela guarnição e encaminhada a um hospital particular. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Já a Polícia Civil, por meio da Corregedoria Geral (CGPC), informou que “desde o momento que teve ciência do ocorrido, iniciou as diligências para apuração dos fatos. As investigações acerca do caso estão em andamento, onde um Inquérito Policial foi instaurado.”
A corporação ainda reforçou que “não coaduna com as possíveis transgressões e que qualquer cidadão que presenciou o fato pode comparecer na Corregedoria e prestar depoimento. A CGPC funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18hs, na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42 9°andar. Ed Ames Centro de Vitória", finalizou.