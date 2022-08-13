Policial atira em cliente de 'churrasquinho' em briga na Praia da Costa

Equipes da Polícia Civil (foto) já iniciaram as investigações Crédito: Archimedes Patricio

Uma confusão na Praia da Costa, em Vila Velha, terminou com um jovem baleado. Um policial civil, que não teve o nome divulgado, disparou contra o cliente de uma barraquinha de lanches.

Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, testemunhas contaram que o policial seria dono de um estúdio de pilates que fica em frente ao "churrasquinho", e ele reclamava das mesas que eram colocadas perto da porta do estabelecimento. Na hora do crime, no entanto, o estúdio estava fechado.

Ainda segundo testemunhas, um dos clientes da barraquinha tentou conversar com o policial, que reclamava das mesas, e acabou sendo agredido com um soco no rosto e caiu. Em seguida, o policial atirou e foi embora. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Vila Velha. Segundo amigos, ele precisará passar por uma cirurgia no braço.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que foi acionada e que, no local, “a vítima relatou que estava sentada e comendo um churrasquinho, quando um homem desconhecido se aproximou, lhe desferiu um soco no rosto e atirou contra ele. Segundo testemunhas, o suspeito seria um policial civil, morador da região, que se evadiu do local em seguida".

Ainda segundo a corporação, a vítima foi socorrida pela guarnição e encaminhada a um hospital particular. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Já a Polícia Civil , por meio da Corregedoria Geral (CGPC), informou que “desde o momento que teve ciência do ocorrido, iniciou as diligências para apuração dos fatos. As investigações acerca do caso estão em andamento, onde um Inquérito Policial foi instaurado.”