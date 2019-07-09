Policiais militares são detidos com moto roubada em Vitória

Publicado em 9 de julho de 2019 às 00:31
Dois policiais militares foram detidos no último sábado (6), no bairro Barro Vermelho, em Vitória, após passarem por uma câmera do cerco eletrônico. A dupla estava com uma motocicleta com restrição de furto e roubo.
De acordo com a Polícia Militar, após passarem pelo cerco, a Central de Videomonitoramento foi alertada e identificou o veículo. Uma viatura realizou a abordagem dos suspeitos.
Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola. Os militares foram detidos e encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
AUTUADOS
Acionada pela reportagem do Gazeta Online na noite desta segunda-feira (8), a Polícia Civil informou que um dos policiais foi autuado em flagrante por receptação. Já o outro, vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
A dupla pagou fiança e vai responder em liberdade.
