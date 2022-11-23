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Vídeo viralizou

Policiais envolvidos em confusão na Reta da Penha são absolvidos em PAD

O caso aconteceu em 2019. Dois agentes da Polícia Civil gritaram com um funcionário dos Correios, que tentava passar pela avenida de Vitória durante manifestação
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

23 nov 2022 às 12:46

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 12:46

Confusão entre policiais e entregador dos Correios ocorreu em novembro de 2019 na Reta da Penha
Confusão entre policiais e entregador dos Correios ocorreu em novembro de 2019 na Reta da Penha Crédito: Reprodução
Os dois policiais civis que discutiram com um funcionário dos Correios durante manifestação em novembro de 2019 foram absolvidos em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que significa que não sofrerão punição.  Aos gritos, os dois tentaram impedir que o trabalhador passasse pela Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, onde ocorria uma manifestação por reajuste salarial dos policiais.
Em nota, a PC informou que o PAD foi encaminhado a julgamento no Conselho de Polícia, "que decidiu pela absolvição dos servidores e o arquivamento do referido processo". A nota não diz quando foi o julgamento.
Na época, o vídeo da confusão viralizou nas redes sociais. Ele mostra um homem e uma mulher, ambos policiais civis, gritando com o funcionário dos Correios, que está em uma moto. Em um momento, a policial civil diz "Você cala a sua boca e espera!". Ao perceber que está sendo filmada ela vai para cima de um outro motoboy que gravava toda a situação no celular.
O outro agente da PC também vai na direção do funcionário dos Correios ordenando que ele fique quieto, e segura o braço e o ombro do trabalhador.
Policiais envolvidos em confusão na Reta da Penha são absolvidos em PAD
Após a repercussão das imagens, o delegado-chefe da corporação, José Darcy Arruda, anunciou que eles foram afastados das suas funções.  Na ocasião, o motoboy disse que não denunciaria os agentes da PC por medo.
Em 2020, quase um ano depois do fato, A Gazeta noticiou que os policiais já tinham voltado para suas funções, embora o PAD ainda não estivesse concluído.

Vídeo voltou a viralizar como fake news

O vídeo de 2019 voltou a circular nas redes sociais recentemente. Ele está em postagens enganosas que apontam que o bloqueio da Avenida Nossa Senhora da Penha estaria sendo feito por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação era de policiais civis.
As postagens enganosas usam um vídeo publicado por um perfil do Kwai, um aplicativo de vídeos curtos. No perfil original, a data de publicação do vídeo é 16 de outubro de 2022, ou seja, depois do primeiro turno das eleições deste ano, mas antes do segundo.
A legenda utilizada é “Manifestantes fecham rua e não deixa veículos passar”(sic). Ou seja, não há referência direta a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o conteúdo foi baixado e compartilhado em outras redes, como Twitter, Facebook e Instagram.
Nessas outras plataformas, o vídeo é acompanhado da legenda “Terroristas Bolsonaristas agredindo um trabalhador do Sedex que tentava passar por uma via bloqueada”, ou similares, dessa vez, fazendo referência direta aos supostos manifestantes bolsonaristas.

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