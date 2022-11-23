Confusão entre policiais e entregador dos Correios ocorreu em novembro de 2019 na Reta da Penha Crédito: Reprodução

Os dois policiais civis que discutiram com um funcionário dos Correios durante manifestação em novembro de 2019 foram absolvidos em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que significa que não sofrerão punição. Aos gritos, os dois tentaram impedir que o trabalhador passasse pela Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, onde ocorria uma manifestação por reajuste salarial dos policiais.

Em nota, a PC informou que o PAD foi encaminhado a julgamento no Conselho de Polícia , "que decidiu pela absolvição dos servidores e o arquivamento do referido processo". A nota não diz quando foi o julgamento.

Na época, o vídeo da confusão viralizou nas redes sociais. Ele mostra um homem e uma mulher, ambos policiais civis, gritando com o funcionário dos Correios, que está em uma moto. Em um momento, a policial civil diz "Você cala a sua boca e espera!". Ao perceber que está sendo filmada ela vai para cima de um outro motoboy que gravava toda a situação no celular.

O outro agente da PC também vai na direção do funcionário dos Correios ordenando que ele fique quieto, e segura o braço e o ombro do trabalhador.

Your browser does not support the audio element. Policiais envolvidos em confusão na Reta da Penha são absolvidos em PAD

Vídeo voltou a viralizar como fake news

As postagens enganosas usam um vídeo publicado por um perfil do Kwai, um aplicativo de vídeos curtos. No perfil original, a data de publicação do vídeo é 16 de outubro de 2022, ou seja, depois do primeiro turno das eleições deste ano, mas antes do segundo.

A legenda utilizada é “Manifestantes fecham rua e não deixa veículos passar”(sic). Ou seja, não há referência direta a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o conteúdo foi baixado e compartilhado em outras redes, como Twitter, Facebook e Instagram.