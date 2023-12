Policiais em 'rabecão' flagram assalto e prendem suspeito em Viana

Dois auxiliares de perícia da Polícia Civil, que estavam próximos do local, flagraram o roubo e prenderam o assaltante

Um homem acabou preso após assaltar quatro adolescentes – três de 17 e uma de 16 anos – na manhã de terça-feira (5), no bairro Nova Betânia , em Viana. No momento do roubo, dois auxiliares de perícia médico-legal da Polícia Civil estavam passando em um carro de transporte de cadáveres, conhecido como 'rabecão' e flagraram o roubo. Os policiais perseguiram e capturaram o suspeito. Depois, eles pediram ajuda a agentes da Guarda Civil Municipal – que conduziram o indivíduo à delegacia

A Polícia Civil informou que os auxiliares de perícia reduziram a velocidade do 'rabecão' e perceberam que o assaltante estava armado. Posteriormente, ao prenderem o suspeito, eles contataram que se tratava de uma arma falsa (simulacro). Durante a fuga, o homem dispensou os celulares roubados. Antes do indivíduo ser detido, populares ainda tentaram agredi-lo. As vítimas foram até a delegacia e informaram que já haviam achado os aparelhos furtados em um terreno próximo ao local do assalto.