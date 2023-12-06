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Crime

Policiais em 'rabecão' flagram assalto e prendem suspeito em Viana

Dois auxiliares de perícia da Polícia Civil, que estavam próximos do local, flagraram o roubo e prenderam o assaltante

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 12:06

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 dez 2023 às 12:06
O rabecão novo, da cor branca, e o antigo, da cor preta
O rabecão novo, da cor branca, e o antigo, da cor preta Crédito: Sesp/Divulgação
Um homem acabou preso após assaltar quatro adolescentes – três de 17 e uma de 16 anos – na manhã de terça-feira (5), no bairro Nova Betânia, em Viana. No momento do roubo, dois auxiliares de perícia médico-legal da Polícia Civil estavam passando em um carro de transporte de cadáveres, conhecido como 'rabecão' e flagraram o roubo. Os policiais perseguiram e capturaram o suspeito. Depois, eles pediram ajuda a agentes da Guarda Civil Municipal – que conduziram o indivíduo à delegacia
>> VEJA TAMBÉM: Polícia Penal passa a ter cargos definidos e plano de carreira no ES
A Polícia Civil informou que os auxiliares de perícia reduziram a velocidade do 'rabecão' e perceberam que o assaltante estava armado. Posteriormente, ao prenderem o suspeito, eles contataram que se tratava de uma arma falsa (simulacro). Durante a fuga, o homem dispensou os celulares roubados. Antes do indivíduo ser detido, populares ainda tentaram agredi-lo. As vítimas foram até a delegacia e informaram que já haviam achado os aparelhos furtados em um terreno próximo ao local do assalto.
A nota enviada pela Polícia Civil diz ainda que o suspeito foi conduzido à autoridade policial com o apoio da Guarda Municipal de Viana e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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