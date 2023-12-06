Policiais em 'rabecão' flagram assalto e prendem suspeito em Viana

A Polícia Civil informou que os auxiliares de perícia reduziram a velocidade do 'rabecão' e perceberam que o assaltante estava armado. Posteriormente, ao prenderem o suspeito, eles contataram que se tratava de uma arma falsa (simulacro). Durante a fuga, o homem dispensou os celulares roubados. Antes do indivíduo ser detido, populares ainda tentaram agredi-lo. As vítimas foram até a delegacia e informaram que já haviam achado os aparelhos furtados em um terreno próximo ao local do assalto.