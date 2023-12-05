Ônibus do Transcol é incendiado no bairro Aparecida, em Cariacica

Um ônibus do Transcol foi incendiado no bairro Aparecida, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (5). Segundo relatos de testemunhas, um grupo de criminosos armados teria interceptado o coletivo e obrigado os passageiros e o motorista a desembarcarem. Em seguida, atearam fogo no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo combatido sem registro de pessoas feridas. Já a Ceturb-ES informou que as linhas que atendem o bairro onde ocorreu o ataque estão sendo desviadas. Assim que a situação for normalizada, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos.

O fogo também atingiu a fiação de uma empresa de internet e cerca de 1.200 usuários ficaram sem o serviço. No entanto, uma equipe realiza a manutenção para restabelecimento.

Tensão em Cariacica

Ainda não há confirmação sobre o que motivou o ataque nesta tarde, no entanto, durante a manhã um grupo teria tentado incendiar um ônibus no bairro Porto Novo, também em Cariacica. A ação foi impedida por um militar que passava pelo local. A tentativa teria relação com um confronto entre criminosos e policiais que terminou em morte no Morro do Quiabo na madrugada desta terça-feira (5).