Confronto com a PM termina em tiroteio e morte no Morro do Quiabo

Um homem foi morto e outro ficou ferido após um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (5) no Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica . Na ação também foram apreendidas três pistolas, 56 munições de calibre 9mm, três celulares e um rádio comunicador.

O capitão Tiago Santana, da Polícia Militar, explicou que os agentes estavam patrulhando a região de Santa Rosa quando conseguiram ver alguns suspeitos em Porto Novo. "Os militares se aproximaram a fim de realizar a abordagem. Eles fizeram o cerco e emitiram ordem de parada, mas os indivíduos efetuaram vários disparos contra os militares, que se abrigaram e revidaram. Durante os fatos, um indivíduo morreu", disse.

Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o homem morto tem 27 anos. A PM não confirmou qual seria o nome dele, mas disse que o suspeito tinha histórico criminal, com passagem por tráfico de drogas.

"Após buscas, os militares encontraram outro indivíduo baleado na mão. Ele informou que teria participado do confronto e se encontra sob escolta no hospital" Capitão Tiago Santana - Policial militar

Ainda de acordo com o capitão, uma das armas apreendidas pode ter sido usada em um duplo homicídio ocorrido na região no mês de outubro. No início da tarde desta terça-feira, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional de Cariacica.

Tentativa de incêndio

Concentração de viaturas da Polícia Militar em Porto Novo após tentativa de incêndio a ônibus Crédito: Leitor | A Gazeta