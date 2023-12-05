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Em Cariacica

Confronto com a PM termina em tiroteio e morte no Morro do Quiabo

Tiroteio aconteceu na madrugada desta terça-feira (5); segundo a polícia, suspeito que não resistiu tinha passagens criminais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 13:19

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 13:19

Um homem foi morto e outro ficou ferido após um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (5) no Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica. Na ação também foram apreendidas três pistolas, 56 munições de calibre 9mm, três celulares e um rádio comunicador. 
O capitão Tiago Santana, da Polícia Militar, explicou que os agentes estavam patrulhando a região de Santa Rosa quando conseguiram ver alguns suspeitos em Porto Novo. "Os militares se aproximaram a fim de realizar a abordagem. Eles fizeram o cerco e emitiram ordem de parada, mas os indivíduos efetuaram vários disparos contra os militares, que se abrigaram e revidaram. Durante os fatos, um indivíduo morreu", disse. 
Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o homem morto tem 27 anos. A PM não confirmou qual seria o nome dele, mas disse que o suspeito tinha histórico criminal, com passagem por tráfico de drogas. 
"Após buscas, os militares encontraram outro indivíduo baleado na mão. Ele informou que teria participado do confronto e se encontra sob escolta no hospital"
Capitão Tiago Santana - Policial militar
Ainda de acordo com o capitão, uma das armas apreendidas pode ter sido usada em um duplo homicídio ocorrido na região no mês de outubro. No início da tarde desta terça-feira, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional de Cariacica.

Tentativa de incêndio

Concentração de viaturas da Polícia Militar em Porto Novo após tentativa de incêndio a ônibus
Concentração de viaturas da Polícia Militar em Porto Novo após tentativa de incêndio a ônibus Crédito: Leitor | A Gazeta
Após a morte, um grupo teria tentado incendiar um ônibus no bairro, mas a ação foi impedida por um policial militar que passava pelo local. Essa tentativa seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e, até o início da tarde desta terça, ninguém havia sido preso.

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