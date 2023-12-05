Morador em situação de rua é preso após ferir trabalhador em Vila Velha

O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (4) Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem foi preso após ferir com um estilete um trabalhador de um flat durante uma briga por conta do lixo na tarde de segunda-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha . O suspeito é Maicon Barbosa que, segundo o boletim de ocorrência, é morador em situação de rua e teria rasgado sacos de lixo pela avenida.

Este teria sido o motivo para que o trabalhador o orientasse e pedisse para interromper a ação. Populares tentaram defender o trabalhador, que acabou ferido na cabeça e precisou ser atendimento em um hospital, onde levou 10 pontos.

A Polícia Militar informou que uma equipe prosseguiu até o local, onde fez contato com o solicitante, que apresentava um corte na cabeça. A vítima é encarregado do flat e trabalha no prédio há 20 anos. Em contato com a reportagem de A Gazeta, a vítima, que não terá o nome revelado, afirmou que nunca viveu situação parecida.

Em um primeiro momento, o suspeito teria rasgado o lixo, enquanto o funcionário do flat o orientou para que não agisse desta maneira. Após pedir que parasse, o suspeito o atacou com um estilete, causando um corte na cabeça da vítima. Na sequência, ambos entraram em luta corporal, mas logo o suspeito fugiu.

Minutos mais tarde o suspeito acabou retornando ao local e tentou atacar outro funcionário do prédio com uma faca, mas os demais colegas de trabalho teriam presenciado a ação e reagido com vassouradas, fazendo com que o morador de rua se afastasse. No entanto, mais uma vez o indivíduo teria retornado e jogado pedras contra o estabelecimento e danificado duas vidraças.

A equipe da Polícia Militar localizou o suspeito na região, que tentou fugir após receber voz de prisão, mas foi novamente localizado e detido com o apoio da Guarda Municipal. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia Regional de Vila Velha.