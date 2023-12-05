Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga por lixo

Morador em situação de rua é preso após ferir trabalhador em Vila Velha

Funcionário de um flat sofreu um corte na cabeça após ser ferido com um estilete, ao tentar impedir que o suspeito espalhasse lixo pela rua; caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 15:05

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 15:05

Praia da Costa, Vila Velha
O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (4) Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem foi preso após ferir com um estilete um trabalhador de um flat durante uma briga por conta do lixo na tarde de segunda-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. O suspeito é Maicon Barbosa que, segundo o boletim de ocorrência, é morador em situação de rua e teria rasgado sacos de lixo pela avenida.
Este teria sido o motivo para que o trabalhador o orientasse e pedisse para interromper a ação. Populares tentaram defender o trabalhador, que acabou ferido na cabeça e precisou ser atendimento em um hospital, onde levou 10 pontos.
A Polícia Militar informou que uma equipe prosseguiu até o local, onde fez contato com o solicitante, que apresentava um corte na cabeça. A vítima é encarregado do flat e trabalha no prédio há 20 anos. Em contato com a reportagem de A Gazeta, a vítima, que não terá o nome revelado, afirmou que nunca viveu situação parecida.
Em um primeiro momento, o suspeito teria rasgado o lixo, enquanto o funcionário do flat o orientou para que não agisse desta maneira. Após pedir que parasse, o suspeito o atacou com um estilete, causando um corte na cabeça da vítima. Na sequência, ambos entraram em luta corporal, mas logo o suspeito fugiu.
Minutos mais tarde o suspeito acabou retornando ao local e tentou atacar outro funcionário do prédio com uma faca, mas os demais colegas de trabalho teriam presenciado a ação e reagido com vassouradas, fazendo com que o morador de rua se afastasse. No entanto, mais uma vez o indivíduo teria retornado e jogado pedras contra o estabelecimento e danificado duas vidraças.
A equipe da Polícia Militar localizou o suspeito na região, que tentou fugir após receber voz de prisão, mas foi novamente localizado e detido com o apoio da Guarda Municipal. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Granada explode na mão de PM de folga dentro de apartamento em Guarapari

Confronto com a PM termina em tiroteio e morte no Morro do Quiabo

Fuga e morte de pet em Cariacica: clínica veterinária não tem alvará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Praia da Costa Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados