Quase 200 munições e um distintivo da Polícia Civil foram recuperados durante operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Operação Usura, cujo objetivo foi apreender materiais e objetos usados para praticar crimes de agiotagem e extorsão. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também é investigado por ameaça na cobrança de dívidas e porte ilegal de arma de fogo. Um homem de 41 anos acabou preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (05), durante a segunda fase da, cujo objetivo foi apreender materiais e objetos usados para praticar crimes de agiotagem e extorsão. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também é investigado por ameaça na cobrança de dívidas e porte ilegal de arma de fogo.

A equipe policial tinha dois mandados de busca e apreensão: um para o bairro Colina de Laranjeiras, e outro para Eldorado, ambos na Serra . O terceiro mandado de busca e apreensão tinha como alvo uma residência na Enseada do Suá, em Vitória.

Por meio de diligências, o indivíduo foi localizado na residência dele, em Colina de Laranjeiras. No imóvel, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma de calibre 9 milímetros e outra de calibre 380, além de um total de 198 munições de diferentes calibres.

A operação foi realizada por meio do 12º Distrito de Polícia (DP) da Serra, com o apoio do 10º Distrito Policial, 13º Distrito Policial e da Delegacia Regional do município.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de praticar crimes de extorsão e agiotagem é preso na Serra

Distintos e documentos

Também foram apreendidos 12 documentos que podem ter relação com o crime de agiotagem e extorsão, e distintivos da Polícia Civil do Espírito Santo e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Como o investigado não estava utilizando os distintivos no momento da abordagem, não se caracterizou contravenção penal.

Além de um distinto da Polícia Civil, havia outro da Agência Brasileira de Inteligência e muita munição com o detido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante as investigações, foi verificado ainda que o indivíduo tem a concessão de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), tendo autorização de comprar e ter munições das armas de fogo registradas em nome dele.

Como não tem registro de armas de calibre 12, mas foram encontradas munições desse tipo na residência do suspeito, ele foi conduzido e autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de munições.

Em liberdade