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3 pessoas detidas

De uísque a vodca: operação apreende mais de 40 bebidas adulteradas em Viana

Fiscalização em distribuidoras de bebidas do município terminou com três pessoas detidas, uma delas um adolescente; ação ocorreu na tarde de terça-feira (5)

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 09:17

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

06 dez 2023 às 09:17
Segundo a Prefeitura de Viana, mais de 40 garrafas de vodka e uísque com sinais de adulteração foram apreendidas durante a fiscalização de distribuidoras.
Foram apreendidas 40 garrafas de vodca e de uísque com sinais de adulteração  Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
Três pessoas, uma delas é um adolescente, foram detidas na tarde de terça-feira (5), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, por venderem bebidas alcoólicas adulteradas e cigarros contrabandeados. Os suspeitos foram detidos durante uma operação da Secretaria de Defesa Social de Viana (SEMDES), com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para fiscalização de distribuidoras de bebidas no município.
Segundo a Prefeitura de Viana, mais de 40 garrafas de vodca e uísque com sinais de adulteração foram apreendidas durante a fiscalização dos estabelecimentos. Além das bebidas, foram encontradas 20 caixas de cigarros contrabandeados.
Segundo a Prefeitura de Viana, mais de 40 garrafas de vodka e uísque com sinais de adulteração foram apreendidas durante a fiscalização de distribuidoras.
Material foi apreendido durante fiscalização de distribuidoras. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
A operação foi realizada após agentes da Secretaria Municipal de Defesa Social de Viana participarem de um curso de capacitação para identificarem bebidas fora da conformidade legal e, representantes da Alliance Against Counterfeit Spirits (ACCS), empresa especializada em detectar produtos adulterados, participaram da fiscalização.
Os dois suspeitos detidos por crime contra a saúde pública e o adolescente apreendido foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.

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