De uísque a vodca: operação apreende mais de 40 bebidas adulteradas em Viana

Fiscalização em distribuidoras de bebidas do município terminou com três pessoas detidas, uma delas um adolescente; ação ocorreu na tarde de terça-feira (5)

Três pessoas, uma delas é um adolescente, foram detidas na tarde de terça-feira (5), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, por venderem bebidas alcoólicas adulteradas e cigarros contrabandeados. Os suspeitos foram detidos durante uma operação da Secretaria de Defesa Social de Viana (SEMDES), com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para fiscalização de distribuidoras de bebidas no município.