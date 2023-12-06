De uísque a vodca: operação apreende mais de 40 bebidas adulteradas em Viana

Foram apreendidas 40 garrafas de vodca e de uísque com sinais de adulteração Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana

Três pessoas, uma delas é um adolescente, foram detidas na tarde de terça-feira (5), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, por venderem bebidas alcoólicas adulteradas e cigarros contrabandeados. Os suspeitos foram detidos durante uma operação da Secretaria de Defesa Social de Viana (SEMDES), com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para fiscalização de distribuidoras de bebidas no município.

Segundo a Prefeitura de Viana, mais de 40 garrafas de vodca e uísque com sinais de adulteração foram apreendidas durante a fiscalização dos estabelecimentos. Além das bebidas, foram encontradas 20 caixas de cigarros contrabandeados.

Material foi apreendido durante fiscalização de distribuidoras. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana

A operação foi realizada após agentes da Secretaria Municipal de Defesa Social de Viana participarem de um curso de capacitação para identificarem bebidas fora da conformidade legal e, representantes da Alliance Against Counterfeit Spirits (ACCS), empresa especializada em detectar produtos adulterados, participaram da fiscalização.