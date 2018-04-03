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De forma proporcional

'Polícia vai reagir ao ataque feito por qualquer bandido', diz Garcia

Nesta manhã, depois de uma noite de tiroteio e medo em Cariacica, o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, esteve no bairro Porto Novo

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 14:12
Crédito: Vitor Jubini
O secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, estiveram em Cariacica, na manhã desta terça-feira (03), e visitaram também a Escola Municipal (Emef) Padre Gabriel Maire, em Porto Novo, que foi atingida por tiros durante o confronto entre traficantes e a PM, nesta madrugada.
Eles fizeram uma visita técnica, inspecionaram toda a unidade e conversaram com a imprensa. O secretário André Garcia disse que o ataque feito à escola e o fato dela ter sido usada como uma espécie de escudo é um ataque simbólico a uma instituição pública.
"Esse ataque foi respondido imediatamente pela força policial. Estamos aqui fazendo o que deve ser feito, justamente para poder dar uma resposta à comunidade, para que ela se sinta segura".
O secretário declarou que ataques deste tipo não vão ser tolerados e serão respondidos à altura. "A PM está presente no bairro e vai continuar. Um criminoso foi morto nesse enfrentamento e a polícia vai reagir de forma proporcional ao ataque feito por qualquer tipo de bandido, mas é claro, garantindo a segurança de toda a população".
Sobre os vídeos que circulam nas redes sociais atribuídos ao episódio, em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário destacou que serão investigados, mas que todas as vezes que acontece uma ocorrência desse tipo aparecem vídeos desconexos que não têm relação nenhuma com o fato. "A nossa preocupação é dar segurança para a população."
Em relação às armas usadas pelos bandidos, declarou que "policiais relataram na ocorrência indivíduos armados com metralhadoras, aparentemente de fabricação artesanal".
Coronel Nylton garantiu a atuação no bairro. "As forças da Polícia Militar vão estar presentes para que a população volte com sua rotina normal. A comunidade não precisa ter medo".

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