'Polícia vai reagir ao ataque feito por qualquer bandido', diz Garcia

Crédito: Vitor Jubini

O secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, estiveram em Cariacica, na manhã desta terça-feira (03), e visitaram também a Escola Municipal (Emef) Padre Gabriel Maire, em Porto Novo, que foi atingida por tiros durante o confronto entre traficantes e a PM, nesta madrugada

Eles fizeram uma visita técnica, inspecionaram toda a unidade e conversaram com a imprensa. O secretário André Garcia disse que o ataque feito à escola e o fato dela ter sido usada como uma espécie de escudo é um ataque simbólico a uma instituição pública.

"Esse ataque foi respondido imediatamente pela força policial. Estamos aqui fazendo o que deve ser feito, justamente para poder dar uma resposta à comunidade, para que ela se sinta segura".

O secretário declarou que ataques deste tipo não vão ser tolerados e serão respondidos à altura. "A PM está presente no bairro e vai continuar. Um criminoso foi morto nesse enfrentamento e a polícia vai reagir de forma proporcional ao ataque feito por qualquer tipo de bandido, mas é claro, garantindo a segurança de toda a população".

Sobre os vídeos que circulam nas redes sociais atribuídos ao episódio, em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário destacou que serão investigados, mas que todas as vezes que acontece uma ocorrência desse tipo aparecem vídeos desconexos que não têm relação nenhuma com o fato. "A nossa preocupação é dar segurança para a população."

Em relação às armas usadas pelos bandidos, declarou que "policiais relataram na ocorrência indivíduos armados com metralhadoras, aparentemente de fabricação artesanal".