Polícia soluciona crime em que corpo foi achado em porta-malas no ES

O corpo de Marcus Vinícius Carvalho Baptista, de 40 anos, foi encontrado no porta-malas do carro dele em Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã de 15 de agosto