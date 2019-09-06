Crime em Vila Velha

Polícia prende um dos suspeitos de matar diretor de futebol do ES

Marcus André Marques foi morto após um jogo de futebol em Boa Vista. O alvo era um dos jogadores do time adversário, que para fugir dos disparos entrou no carro que Marcus dirigia.

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 20:22 - Atualizado há 6 anos

Cristopher Dias foi preso pela polícia. Ele é apontado como um dos suspeitos de participar do tiroteio no campo de futebol, em Boa Vista Crédito: Divulgação Polícia Civil

Christopher Dias da Cunha, 22, apontado pela polícia como um dos atiradores, foi preso pela PM em flagrante por tráfico de drogas. Ele possuía um mandado de prisão por homicídio. Outros três suspeitos de participarem do crime já foram identificados e estão foragidos.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, o crime foi motivado por rivalidade no tráfico de drogas. O alvo dos atiradores era um jogador do time do bairro Dom João Batista, que disputava a partida contra o time de Marcos André.

"Há uma briga entre integrantes do tráfico de Aribiri, Jaburuna e Boa Vista contra Dom João Batista. O alvo dos disparos estava proibido de entrar em território vizinho, porém foi até lá para jogar bola. Quando os traficantes rivais souberam, eles foram até o campo de futebol e armaram uma emboscada", declarou o titular da delegacia, Tarik Souki.

O CRIME

De acordo com o delegado, no 2º tempo do jogo, o alvo dos disparos foi expulso e seguiu até o vestiário. Ao chegar lá, ele se deparou com Christopher, que começou a atirar. Para fugir dos disparos, a vítima correu de volta para o campo, onde a partida ainda acontecia.

Porém, outros dois atiradores identificados como Igor Luiz Pereira dos Santos, conhecido como Mamute, e Reinaldo Dias de Oliveira Junior, o Juninho, estavam no local e realizaram novos disparos, causando uma grande confusão.

"Havia aproximadamente 70 pessoas no campo assistindo ao jogo, inclusive crianças. Eles atiraram de forma irresponsável e insana, causando pânico entre as pessoas", disse o delegado.

Marcos André acabou batendo o carro ao tentar escapar dos disparos efetuados Crédito: Ricardo Medeiros

Desesperado, o alvo dos disparos, correu para o estacionamento. Neste momento, ele viu Marcos André saindo no carro com colegas do time. Foi então que ele entrou no carro, pela janela e os atiradores iniciaram uma perseguição.

"Eles chegaram a parear com o carro dirigido pelo Marcos André em vários momentos, atirando por diversas vezes. Numa tentativa de fugir, ele acabou furando um sinal e batendo o carro. O motorista, que não tinha a ver com a história e nem conhecia o alvo dos disparos, acabou morrendo", disse o delegado.

O alvo dos disparos e outros dois jogadores que estavam no veículo saíram andando e seguiram para o hospital.

FORAGIDOS

Willian Zanoli (Terceirão), Igor Mamute e Reinaldo, o Juninho, estão foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Cristopher foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas no dia 14 de julho. Ele já estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio por causa da morte de Marcos André.

A polícia continua a procura dos outros suspeitos do crime. Igor Mamute e Reinaldo, o Juninho, são apontados pela polícia como atiradores. Já Willian Zanoli, conhecido como Terceirão, seria o mandante do crime.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para localização de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos

