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Vila Velha

Polícia prende trio por tráfico de drogas após denúncia via WhatsApp

Entre as drogas apreendidas estão 13 quilos de cocaína e cerca de 12 quilos de haxixe

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 18:47
Rafael Marques Simões, Fabrício Ramos Santos e Valcyr Vieira foram presos por tráfico de drogas em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Por meio de uma denúncia recebida pelo Whatsapp da Polícia Civil, três criminosos foram presos na manhã desta segunda-feira (11) por tráfico de drogas na Barra do Jucu, em Vila Velha. A polícia apreendeu 13 quilos de cocaína e cerca de 12 quilos de haxixe, entre outras drogas.
De acordo com o delegado Diego Bermond, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), a delegacia possui um telefone celular de Disque-Denúncia (9 9224-0487) e, foi através desse número, que a polícia recebeu informações de que haveria uma grande quantidade de drogas armazenada em uma casa na Barra do Jucu. A mensagem também identificou o nome do dono da casa, Valcyr Vieira.
A polícia foi até a casa de Valcyr e lá encontrou os 13 quilos de cocaína e 12 quilos de haxixe. O homem, que não teve a idade revelada, colaborou com a ação policial e disse que o chefe dele, Rafael Marques Simões, de 35 anos, era o dono da droga.
Enquanto Valcyr era abordado, ele teria recebido mensagens do Rafael encomendando uma quantidade de drogas para ser vendida para um comprador, o Fabrício Ramos Santos, de 34 anos. Segundo a polícia, ele compra e vende drogas na Grande Vitória.
Policiais foram até o local marcado por Rafael e localizaram Fabrício no momento em que ele se preparava para comprar 500g de haxixe, na Barra do Jucu. O homem, após ser abordado, confessou aos policiais que, em casa, possuía mais drogas. Os policiais foram até lá e encontraram 220g de cocaína, 45g de haxixe e cerca de 1kg de maconha.
De lá, os policiais foram ao encontro de Rafael em Itapoã, em Vila Velha, e o prenderam em flagrante. Os três criminosos foram presos por tráfico e associação ao tráfico. O delegado disse que Rafael nega as acusações, mas a polícia não tem dúvida de que ele fazia parte do esquema por conta das mensagens que foram trocadas pelo WhatsApp do vendedor.
O delegado informou ainda que, apesar da droga ser guardada na Barra do Jucu, ela abastecia não só Vila Velha, mas toda a Grande Vitória. Foi contabilizado cerca de R$ 350 mil de lucro com a droga apreendida, porém, segundo ele, esse valor poderia duplicar ou triplicar conforme fossem feitas as vendas. O trio foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
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