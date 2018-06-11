Polícia prende trio por tráfico de drogas após denúncia via WhatsApp

De lá, os policiais foram ao encontro de Rafael em, em Vila Velha, e o prenderam em flagrante. Os três criminosos foram presos por tráfico e associação ao tráfico. O delegado disse que Rafael nega as acusações, mas a polícia não tem dúvida de que ele fazia parte do esquema por conta das mensagens que foram trocadas pelo WhatsApp do vendedor.