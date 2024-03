Após briga de trânsito

Polícia prende três suspeitos de matar frentista no meio de avenida na Serra

Um dos suspeitos presos usava tornozeleira eletrônica e dirigia o carro fechado acidentalmente, segundo as investigações, pelo frentista Leandro Assis na Avenida Eldes Scherrer

Foi por conta de uma fechada no trânsito que o frentista Leandro Assis Ferreira, de 28 anos, foi morto com cinco tiros nas costas, no meio da Avenida Eldes Scherrer Souza, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no dia 1º de outubro do ano passado. A Polícia Civil, por meio Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, prendeu três homens, suspeitos de envolvimento no assassinato. São eles:

Fabrício Bahia Quirino , de 32 anos, responsável por dirigir o veículo utilizado no crime, confessou a sua participação no crime. Ele já havia sido preso em maio do ano passado por assalto em Santa Teresa, região Serrana do Estado. Em agosto foi solto pela Justiça, que lhe deu o direito de responder em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. No cumprimento do mandado de busca e apreensão no seu apartamento foram apreendidos drogas, sacolinhas para embalo de drogas e uma balança de precisão.





Fabrício Bahia Quirino, Elissergio da Silva Gonçalves, Stanley Faria Fagundes Teixeira. (Divulgação | Polícia Civil)

A polícia concluiu que, sem querer, Leandro acabou fechando o carro onde estavam os criminosos.

"O Leandro e sua esposa tinham acabado de sair de uma distribuidora. Ao desviar de um relevo, o Leandro acabou invadindo a faixa da direita e ocasionando uma fechada no Fiat Palio. Nesse momento, os três ocupantes do veículo iniciaram uma discussão com troca de ofensas com a vítima. O Leandro seguiu e parou em uma distribuidora, enquanto os ocupantes do outro veículo foram até a residência do Stanley, em José de Anchieta, buscar um revólver", explicou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Polícia prende três suspeitos de matar frentista no meio de avenida na Serra

Com a arma em mãos, eles decidiram fazer o mesmo trajeto que Leandro fez após a discussão e quando visualizaram a vítima ao lado da esposa, o Stanley desembarcou, se aproximou da vítima, segurou pela gola e atirou a queima-roupa. Com a vítima já caída, o Stanley efetuou mais quatro disparos. Rodrigo Sandi Mori • Delegado e chefe da DHPP da Serra

Após o assassinato, os três foram beber. Fabrício Bahia Quirino era o dono do carro e depois do crime, chegou a tentar vender o carro.

"Com a prisão do Fabrício, identificamos os outros dois ocupantes do veículo. O Stanley nega a participação no crime em depoimento, já Fabrício e Elissergio confessam", concluiu o delegado.

Caso

O frentista de 28 anos morreu após levar cinco tiros nas costas, no meio da Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na madrugada do dia 1º de outubro de 2023. De acordo com testemunhas, os suspeitos fecharam o carro de Leandro Assis Ferreira, discutiram com ele e depois atiraram contra a vítima.

Leandro estava no carro com uma mulher. Ela contou aos policiais militares que eles estavam trafegando pela avenida quando foram fechados por outro veículo. Os motoristas dos dois automóveis começaram a discutir. A vítima estacionou em frente a uma distribuidora e, momentos depois, foi surpreendido pelos suspeitos que o pegaram e dispararam. Depois do crime, os atiradores fugiram.

Quem estava por perto ajudou a mulher a socorrer Leandro, que foi levado até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Após dar entrada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, Leandro trabalhava como frentista em um posto de combustíveis que fica no bairro Morada de Laranjeiras. O estabelecimento colocou uma faixa de luto pela morte do funcionário e chegou a ficar fechado no dia do crime.

