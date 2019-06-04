Home
>
Polícia
>
Polícia prende suspeitos de tentar matar feirante em Cariacica

Polícia prende suspeitos de tentar matar feirante em Cariacica

O crime aconteceu no dia 7 de abril, no Bairro São João Batista; Cleidimar das Neves Porfírio, que também participou do crime está foragido da polícia