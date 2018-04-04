Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte do lutador Mamute

Adriano Sylberth Santana Pereira, o Mamute, foi assassinado nesta terça (3) Crédito: AGV Boxing

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato do lutador de MMA Adriano Sylberth Santana Pereira, de 29 anos. Conhecido como Adriano Mamute, ele foi morto dentro de casa, no distrito de Outeiro, em Belém, no Pará. Os dois detidos disseram à polícia que não mataram a vítima, mas confessaram que estavam presentes no local, dando apoio aos comparsas do lado de fora da casa de Mamute.

Erick de Souza Silva, de 22 anos, e Gabriel da Silva e Silva, de 21 anos, foram capturados por policiais militares no distrito de Icoaraci, também em Belém, e apresentados na Delegacia de Homicídios do distrito. Com eles, os PMs encontraram um revólver calibre 38 e 35 "petecas" de maconha produzida em laboratório para ter efeito entorpecente superior ao da droga comum.

A motivação do homicídio ainda está sob investigação. A Polícia Civil do Pará busca ao menos outros dois suspeitos. Segundo o delegado Carlos Ivan Pinheiro, apesar de Erick de Souza negar que o revólver tenha sido usado na morte do lutador, a arma passará por perícia de comparação microbalística no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do Pará. "A gente não descarta que a arma pode ter sido usada", disse Pinheiro.

O suspeito alegou que outro revólver calibre 38 foi usado no crime. Em depoimento, os presos apontaram nomes de outras pessoas que teriam participado no crime. Elas serão investigadas, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo o delegado, os presos também foram reconhecidos como envolvidos na tentativa de homicídio de um policial militar ocorrida na tarde desta terça-feira (3), no bairro da Brasília, no distrito de Outeiro. O carro do policial foi alvo de vários disparos de arma de fogo. O agente saiu ileso do atentado a tiros. A vítima reconheceu os dois presos. Dessa forma, os dois também serão autuados em flagrante pela tentativa de homicídio do militar. Os presos irão responder ainda por tráfico de drogas e pelo porte ilegal de arma de fogo.

O delegado detalha que as prisões foram realizadas enquanto os policiais militares estavam em perseguição dos criminosos envolvidos na tentativa de morte contra o PM. Após esse crime, ressaltou Pinheiro, os acusados atravessaram de barco o rio existente entre o distrito de Outeiro e o distrito de Icoaraci. No momento em que chegaram ao outro lado, os acusados foram presos pelos policiais militares que já os aguardavam no local. As investigações seguem em andamento.

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