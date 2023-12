Vítima paraplégica

Polícia prende suspeito de atirar em mototaxista durante assalto em Vitória

O trabalhador levou um tiro do passageiro durante corrida de mototáxi e perdeu o movimento das pernas; caso ocorreu no mês de outubro

3 min de leitura min de leitura

Rafael Souza Rodrigues ficou paraplégico após ser baleado em assalto enquanto trabalhava no ES. (Ari Melo)

Um tiro durante um assalto mudou completamento a vida do mototaxista Rafael Souza Rodrigues, de 29 anos. No dia 10 de outubro, ele foi baleado e teve sua moto roubada no bairro Joana D'Arc, em Vitória. O tiro acertou a região da coluna e deixou Rafael paraplégico (sem o movimento das pernas).

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), finalizou a investigação da tentativa de latrocínio e um jovem de 18 anos foi preso no dia 21 de novembro, no mesmo bairro, suspeito de atirar no mototaxista.

Crime

Mototaxista fica paraplégico após ser baleado em assalto enquanto trabalhava em Vitória. (Acervo Pessoal)

No dia do crime, a equipe policial foi acionada para se dirigir ao bairro, por conta de uma tentativa de homicídio. No local, Rafael foi encontrado caído no chão, com um tiro na região do ombro e outro na coluna. O homem disse para a equipe que é motoboy e que havia aceitado uma corrida por meio de um aplicativo de transporte.

Durante o serviço, ele foi surpreendido pelo passageiro que anunciou assalto, o fazendo descer da motocicleta, momento em que o suspeito desferiu disparos de arma de fogo, atingindo a vítima. A motocicleta chegou a ser levada pelo suspeito.

Prisão

Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar o autor do crime na casa dele, também no bairro Joana D’Arc. No imóvel, o suspeito foi informado do mandado de prisão temporária, sendo preso no local.

No dia do crime, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo levada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). Após atendimento, foi confirmado que o motoboy ficou paraplégico, decorrente dos disparos.

A motocicleta foi sinalizada com restrição de roubo/furto no sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O detido foi conduzido para a base da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), sendo apresentado à autoridade policial.

O suspeito segue custodiado no Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.

Socorrido por moradores

Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Rafael Souza Rodrigues contou que enquanto estava caído no chão viu tudo o que acontecia. Os moradores ouviram o tiro e chamaram o socorro. "O disparo me atingiu e, na mesma hora, eu já perdi o movimento, mas fiquei consciente", disse.

O suspeito que atirou no mototaxista fugiu levando o telefone e a moto dele, que ainda está sendo paga. No hospital, Rafael recebeu a notícia de que não iria conseguir voltar a andar.

Não me deram esperança de voltar a andar. É impactante. Em um segundo você está andando e, no outro, você não está mais Rafael Souza Rodrigues • Mototaxista

Após o assalto, Rafael teve que se mudar da casa própria, que tinha escada, para outra residência, agora alugada. Sem benefício social e sem poder trabalhar, familiares e amigos agora tentam ajudar como podem para arcar com os gastos, principalmente relacionados à saúde.

Leidiane Martins ajuda o namorado Rafael de Souza na recuperação. (Ari Melo)

"Trabalho com médico, fisioterapia. Tenho a prestação da moto que ele levou. Vai ter luz, água para pagar, até mesmo compras para fazer. Vai ficar difícil para minha mãe", disse Rafael.

Moradores da região da Grande São Pedro, em Vitória, fizeram uma campanha na internet para arrecadar fundos para ajudar o mototaxista.

A mãe e a namorada, a vendedora Leidiane Martins, são fundamentais na recuperação dele.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta