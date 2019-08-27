Polícia prende homem que tentou matar ex-namorada com pé de cabra

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 04:13
Está preso o homem que usou um pé de cabra para tentar matar a ex-namorada na frente da casa da família dela, no bairro Araçás, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta de meio-dia de sexta-feira (23) e, desde então, a polícia passou a procurar pelo autor do crime.
Na tarde deste sábado (24), Cícero Caboclo Silva Neto, 39, procurou o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O que ele não sabia é que contra ele já havia um mandado de prisão aberto pelo crime de tentativa de homicídio contra a ex-namorada, solicitado pela PEM e aceito pela Justiça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
O CRIME
No dia do atentado, Cícero abordou a ex-namorada, de 34 anos, quando ela chegava em casa para almoçar. Ele tinha em mãos um pé de cabra (barra de ferro com pontas).
A mãe da vítima viu, de casa, a filha sendo golpeada na cabeça pelo ex-namorado, e também sendo atingida nos braços e em outras partes do corpo. Ao intervir para defender a filha, ela também acabou sendo alvo das agressões de Cícero.
A moça teve ferimentos graves na cabeça e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular. Ela recebeu 25 pontos na cabeça.
O crime teria sido cometido por ciúmes. Segundo informações da família da vítima, o relacionamento de dois meses entre o suspeito e a mulher terminou há pouco tempo. Ao saber que a ex-namorada estaria conhecendo outra pessoa, Cícero teve uma crise de ciúmes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o