Polícia prende homem que tentou matar ex-namorada com pé de cabra

Cícero Caboclo Silva Neto se entregou na tarde deste sábado (24). Ele não sabia que, contra ele, já havia um mandado de prisão aberto por tentativa de homicídio

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 04:13

Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Daniela Carla/TVGazeta

Está preso o homem que usou um pé de cabra para tentar matar a ex-namorada na frente da casa da família dela, no bairro Araçás, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta de meio-dia de sexta-feira (23) e, desde então, a polícia passou a procurar pelo autor do crime.

Na tarde deste sábado (24), Cícero Caboclo Silva Neto, 39, procurou o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O que ele não sabia é que contra ele já havia um mandado de prisão aberto pelo crime de tentativa de homicídio contra a ex-namorada, solicitado pela PEM e aceito pela Justiça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

O CRIME

No dia do atentado, Cícero abordou a ex-namorada, de 34 anos, quando ela chegava em casa para almoçar. Ele tinha em mãos um pé de cabra (barra de ferro com pontas).

A mãe da vítima viu, de casa, a filha sendo golpeada na cabeça pelo ex-namorado, e também sendo atingida nos braços e em outras partes do corpo. Ao intervir para defender a filha, ela também acabou sendo alvo das agressões de Cícero.

A moça teve ferimentos graves na cabeça e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular. Ela recebeu 25 pontos na cabeça.

O crime teria sido cometido por ciúmes. Segundo informações da família da vítima, o relacionamento de dois meses entre o suspeito e a mulher terminou há pouco tempo. Ao saber que a ex-namorada estaria conhecendo outra pessoa, Cícero teve uma crise de ciúmes.

