Polícia prende homem com pistola e drogas em morro em Vila Velha

Ação policial aconteceu na madrugada deste domingo (10) no morro do Jaburuna, em Vila Velha, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas