Polícia prende 22 e desmantela a violenta Gangue do Pitbull

Uma pistola calibre 380, 138 munições, 1.290 pinos de cocaína, um tablete de maconha e mais dois carros foram apreendidos na operação Crédito: Fernando Madeira

A polícia prendeu, nesta quinta-feira (09), 22 integrantes de uma organização criminosa que trazia drogas da Bahia para revender no Espírito Santo. A quadrilha, que se intitula como a “Gangue do Pitbull”, tinha uma hierarquia que dividia as responsabilidades de cada membro e local de atuação. Além do tráfico, o grupo era conhecido por queimar quem desobedecesse suas leis.

De acordo com o delegado Tarik Halabi Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, a operação aconteceu em cinco bairros do município: Jardim Botânico, Rio Marinho, Vista Linda, Alzira Ramos e Sotelândia. Já em Vila Velha, a ação passou por Cobi de Cima e Alvorada.

“A investigação acontece há seis meses. A quadrilha é perigosa, suspeita de ao menos dez homicídios em Cariacica. Eles costumavam queimar os corpos das vítimas”, diz.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, explicou que a Operação Território foi integrada com as polícias Civil e Militar. “Essas mortes são consequências dos códigos criados por traficantes para impor suas próprias leis e punições. Criamos uma força-tarefa para dar condições do Serviço de Inteligência desenvolver a ação e desarticular a quadrilha. Nosso planejamento estratégico veio também pelo alto índice de homicídios na região em abril. Foram 24 assassinatos em 18 bairros diferentes”, disse Arruda.

O delegado Tarik contou que a prisão do líder do grupo foi feita em parceria com a Polícia Civil da Bahia, na última quarta-feira. Leonardo Lindolfo, o Pateta, estava em Nova Viçosa com Carlos Eduardo Lima Novato, segurança da quadrilha.

Leonardo se escondia no Estado baiano, onde também adquiria drogas e trazia ao Espírito Santo. Com eles, a polícia localizou uma pistola 9 milímetros, meio quilo de maconha e um carro.

As outras 20 prisões no Espírito Santo foram realizadas nas casas dos acusados, em comércios que o grupo mantinha como fachada para lavagem de dinheiro, além de pontos de venda de drogas. Durante a ação, uma pistola calibre 380, 138 munições, 1.290 pinos de cocaína, um tablete de maconha e mais dois carros foram apreendidos.

BANDO FILMOU TORTURA E DECAPITAÇÃO

Odenir Rodrigues foi torturado e morto Crédito: Divulgação | Polícia Civil





A Gangue do Pitbull, desarticulada ontem pela Operação Território, é responsável pela morte de Odenir Rodrigues, em 4 de abril deste ano. A vítima fazia parte da organização, atuando em Alvorada, mas subtraiu uma arma da quadrilha, levou para a Serra e vendeu. O grupo soube que ele estava na Serra, foi até lá, sequestrou Odenir e o executou.

Odenir foi amarrado, baleado, teve o pescoço cortado ainda vivo, sendo decapitado. O corpo foi queimado e jogado no Rio Jucu, região de Caçaroca, Cariacica. Toda a ação foi filmada pelos traficantes. Odenir só foi encontrado no dia 9 de abril, boiando no Rio. A crueldade chocou até o delegado-geral da Polícia Civil.

“Quando vi o vídeo da morte, em um domingo de manhã, pensei: ‘Estamos voltando à Idade Média’. Mas conseguimos dar uma resposta, colocando 22 integrantes da quadrilha na cadeia”, afirmou.

PRISÃO TEMPORÁRIA

Além do líder Leonardo Lindolfo e o segurança Eduardo Novato, os outros detidos por prisão temporária são: Janaína Jesus de Souza, Thiago Marçal, Bruno Soares, Mayke Medeiro, Tereza dos Anjos, Cristiano Barcelos Soares, Michael do Carmo da Silva, Willis Soares da Silva, Gleisson dos Santos, Jamila da Silva Oliveira, Rai Marcelino Miguel, Juliano Rosa Filho, Carlos Alexandre Moraes de Souza, Carlos Eduardo Lima Nascimento, Sidnei Alves Abelardo, Marilene Conceição Caetano, Elaine de Oliveira Costa, Lorena Lima Rodrigues, Moaci Gomes Dantas, Simone Fraga Lima, e Jonathan Oliveira dos Santos.

MULHER EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO BANDO

Além de violenta, a Gangue do Pitbull foi definida pela polícia como extremamente organizada. Dentre os presos, três criminosos eram considerados “braço direito” do líder Leonardo Lindolfo. Janaína Jesus de Souza, a Nani, irmã de Leonardo, era uma das líderes do grupo. Ela também era uma das responsáveis por distribuir as drogas que o irmão trazia da Bahia. Para despistar, mantinha um restaurante de fachada, fruto do lucro do tráfico.

“Janaína, Thiago Marçal da Silva e Bruno Soares, atuavam como líderes, ao lado de Leonardo. Bruno era o principal gerente. Thiago recebia as drogas e fazia a distribuição. A quadrilha tinha tarefas divididas. Eles eram separados em grupos onde cada um era especialista num tipo de droga e responsável por um ponto de comércio. Além dos líderes, haviam executores, olheiros ou vendedores”, contou o delegado Tarik Souki.

O delegado completou que entre os detidos está o responsável pelo armamento da quadrilha. Mayke Ferreira Medeiro, o “senhor das armas”, fazia a distribuição do armamento ao lado da mulher Tereza Izabel de Araújo dos Anjos, a Iza.