Polícia ouve suspeito de ter atirado e matado cachorro em São Mateus

Ele prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (29) na Delegacia de São Mateus, negou que estivesse no local quando o crime ocorreu e foi liberado