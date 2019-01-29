Home
>
Polícia
>
Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Colatina

Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Colatina

Apreensão aconteceu dois dias após os militares encontrarem outros 19 tabletes da droga em uma área de vegetação no bairro João Manoel Menegueli