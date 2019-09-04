Home
>
Polícia
>
Polícia investiga suspeitos de cometer duplo homicídio em Vila Velha

Polícia investiga suspeitos de cometer duplo homicídio em Vila Velha

Ação conjunta da Polícia Civil e Guarda Municipal prendeu sete pessoas em casa no bairro Argolas com armas, drogas e materiais para a venda dos entorpecentes