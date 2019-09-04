Polícia investiga suspeitos de cometer duplo homicídio em Vila Velha

Carlos Henrique Pereira Neves, vulgo "Gordinho", Alexandre Teixeira Guedes da Costa, Deivison Torres Martins, vulgo "Cotinho" e Dauster Rocha Azevedo, "vulgo Esquilo" Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Argolas, após a central de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha receber informações sobre armas e drogas em uma residência no bairro. A Polícia Civil investiga a participação dos detidos em um duplo homicídio ocorrido no último domingo (1) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, onde dois jovens foram mortos com vários tiros. Sete suspeitos — quatro homens adultos e três adolescentes — foram detidos nesta terça-feira (3) durante diligências no bairro, após a central de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha receber informações sobre armas e drogas em uma residência no bairro. A Polícia Civil investiga a participação dos detidos em umocorrido no último domingo (1) no bairro, em, onde dois jovens foram mortos com vários tiros.

Os quatro adultos foram presos em uma casa com drogas, uma submetralhadora de fabricação caseira, uma pistola .380, munições, material para embalo de drogas, balança de precisão, celulares e entorpecentes.

MATERIAL APREENDIDO

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, a operação foi realizada após uma troca de informações com a Guarda Municipal da cidade. De acordo com o adjunto dade Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, a operação foi realizada após uma troca de informações com a Guarda Municipal da cidade.

"Foi uma troca de informações com a guarda e diante disto nós realizamos o esforço em conjunto para verificar essa denúncia. Chegando no local, realmente as informações foram confirmadas e essas pessoas autuadas em flagrante, com armas e muito material para embalo e distribuição de droga, assim como os próprios entorpecentes", detalhou.

Segundo o delegado, existem informações de que os detidos possam ter participação em um duplo homicídio cometido no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. A Polícia investiga o fato e pede a colaboração da população por meio do Disque-denúncia 181.

"A princípio as informações são de que essas pessoas estariam realmente envolvidas no duplo homicídio. No entanto, estamos ainda em investigação e coletando material para, se for o caso, imputar a responsabilidade a essas pessoas. Trabalhamos também com informações passadas pela população no disque-denúncia, então pedimos para que, caso alguém possua alguma informação, ligue e informe a Polícia Civil", reforçou.

Os três menores foram levados a delegacia e liberados na presença dos responsáveis. Os outros quatro detidos - Alexandre Teixeira Guedes da Costa, Carlos Henrique Pereira Neves, Dauster Rocha Azevedo e Deivison Torres Martins - foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória, onde passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico com aumento por posse de arma de fogo e envolvimento de adolescentes.

Guarda Municipal de Vila Velha. "Nos chama a atenção pelo poder de fogo desses elementos, colocando em risco a população local. Com essas informações que a população passou, eles ostentavam com essas armas por lá", acrescentou o agente Morais da