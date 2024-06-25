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Crime na Serra

Polícia investiga se carro queimado era de homem achado morto em lixão

O instrumentador cirúrgico tinha 46 anos e desapareceu após marcar um encontro via aplicativo de relacionamentos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jun 2024 às 13:16

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 13:16

Polícia Civil investiga se um carro encontrado carbonizado no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, pertence ao instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 46 anos, achado morto em um lixão após um encontro marcado por aplicativo. A vítima estava com braços e pernas amarrados, sinais de esfaqueamento e uma toalha tampando o rosto, onde havia marcas de tiros.
A Polícia Militar contou que foi acionada para checar um veículo que estava queimado e abandonado na região. Como estava totalmente destruído, não foi possível fazer uma rápida identificação do veículo. O carro foi guinchado e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde deve passar por perícia.
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A Polícia Civil disse que a investigação do caso está a cargo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), subordinada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "O inquérito foi encaminhado à DFRV devido ao fato de o objeto do roubo ser um veículo. Nenhum suspeito foi detido".
O veículo de Luciano foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra, na madrugada de sábado (22). O corpo dele foi encontrado no dia seguinte em um lixão.
Luciano Martins, homem achado morto em lixão Crédito: Facebook

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