Vídeo mostra acidente entre motos que matou motociclista em Cachoeiro

O motociclista que sobreviveu ao acidente relatou aos militares que trafegava na via quando o outro condutor, que seguia no mesmo sentido, e, em alta velocidade, colidiu na lateral da moto dele, levando os dois a caírem no chão. O homem de 32 anos foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

As imagens mostram que, após a colisão, o condutor que trafegava atrás vai parar na calçada do outro lado da avenida. De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem de 39 anos faleceu no local. Ele pilotava uma moto da marca Suzuki, cujo modelo não foi informado.