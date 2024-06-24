Vídeo mostra acidente entre motos que matou motociclista em Cachoeiro

Imagens de monitoramento divulgadas nesta segunda-feira (24) mostram o acidente que matou um motociclista de 39 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desse domingo (23). Duas motos colidiram na Avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque, e um dos condutores não resistiu.
O motociclista que sobreviveu ao acidente relatou aos militares que trafegava na via quando o outro condutor, que seguia no mesmo sentido, e, em alta velocidade, colidiu na lateral da moto dele, levando os dois a caírem no chão. O homem de 32 anos foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
As imagens mostram que, após a colisão, o condutor que trafegava atrás vai parar na calçada do outro lado da avenida. De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem de 39 anos faleceu no local. Ele pilotava uma moto da marca Suzuki, cujo modelo não foi informado.
Procurada, A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.