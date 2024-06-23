Motociclista morre em acidente envolvendo duas motos em Cachoeiro

Motociclista morreu em acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 39 anos morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e outra moto, na Avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (23). Segundo a Polícia Militar, o outro condutor ficou ferido.

De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista de 39 anos faleceu no local. Ele pilotava uma moto da marca Suzuki, cujo modelo não foi informado.

A PM disse que o condutor ferido, um homem de 32 anos que pilotava uma Honda, sem modelo divulgado, contou aos militares que seguia na via quando o outro motociclista, que seguia no mesmo sentido, em alta velocidade, colidiu na lateral da sua moto, levando os dois a caírem no chão. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.