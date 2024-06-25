Pai com sintomas de embriaguez agride filho e acaba preso em Vila Velha

O suspeito, de 38 anos, teria afirmado à Polícia Militar que as agressões eram para corrigir a criança; vítima contou que sofria violência constantemente Crédito: Pablo Campos

Um homem de 38 anos foi preso após agredir o próprio filho, de 11 anos, no bairro Soteco, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (24). Consta no boletim de ocorrência que o suspeito estava com sintomas de embriaguez e afirmou que cometeu as agressões para corrigir a criança. A identidade do indivíduo não será divulgado para preservar a vítima, conforme o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que vizinhos acionaram os policiais informando que o homem estava alcoolizado e agredindo o filho. No local, os militares encontraram a criança chorando.

Para os policiais, o homem afirmou que trabalha durante o dia e que, quando chegou em casa, encontrou o filho embriagado. Aos militares, a criança contou que sentia dor nos braços e que as agressões eram constantes e sem motivo, afirmando que também recebia ameaças de morte. O menino ainda contou que desejava morar com a mãe no Norte do Espírito Santo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos graves repetidamente e ameaça, na forma de Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Vila Velha.