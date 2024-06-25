Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menino de 11 anos

Pai com sintomas de embriaguez agride filho e acaba preso em Vila Velha

Homem de 38 anos disse à Polícia Militar ter cometido as agressões para corrigir a criança; menino contou que sofria violência constantemente
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

25 jun 2024 às 09:17

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 09:17

Delegacia Regional de Vila Velha
O suspeito, de 38 anos, teria afirmado à Polícia Militar que as agressões eram para corrigir a criança; vítima contou que sofria violência constantemente Crédito: Pablo Campos
Um homem de 38 anos foi preso após agredir o próprio filho, de 11 anos, no bairro Soteco, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (24). Consta no boletim de ocorrência que o suspeito estava com sintomas de embriaguez e afirmou que cometeu as agressões para corrigir a criança. A identidade do indivíduo não será divulgado para preservar a vítima, conforme o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que vizinhos acionaram os policiais informando que o homem estava alcoolizado e agredindo o filho. No local, os militares encontraram a criança chorando.
Para os policiais, o homem afirmou que trabalha durante o dia e que, quando chegou em casa, encontrou o filho embriagado. Aos militares, a criança contou que sentia dor nos braços e que as agressões eram constantes e sem motivo, afirmando que também recebia ameaças de morte. O menino ainda contou que desejava morar com a mãe no Norte do Espírito Santo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos graves repetidamente e ameaça, na forma de Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Vila Velha.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES
Imagem de destaque
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso
Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados