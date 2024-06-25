Homem é alvo de tiros em casa em Colatina e suspeito é filho da patroa

A vítima contou aos militares que o suspeito utilizou uma espingarda e efetuou vários disparos para tentar matá-lo, mas não relatou ter sofrido ferimentos. O autor dos disparos foi procurado pela PM, mas não foi mais visto. Em buscas na casa do indivíduo foi possível localizar a arma utilizada em um guarda-roupa. Também foram apreendidas algumas espoletas e uma certa quantidade de pólvora, segundo a corporação.