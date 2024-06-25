Homem é alvo de tiros em casa em Colatina e suspeito é filho da patroa

Um homem de 52 anos é alvo de tiros dentro de casa no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (24). Segundo a vítima, o autor dos tiros, de 36 anos, é filho da patroa dele, dona da propriedade onde ele trabalha. O suspeito fugiu, mas a arma utilizada por ele foi encontrada e apreendida pela Polícia Militar.
A vítima contou aos militares que o suspeito utilizou uma espingarda e efetuou vários disparos para tentar matá-lo, mas não relatou ter sofrido ferimentos. O autor dos disparos foi procurado pela PM, mas não foi mais visto. Em buscas na casa do indivíduo foi possível localizar a arma utilizada em um guarda-roupa. Também foram apreendidas algumas espoletas e uma certa quantidade de pólvora, segundo a corporação.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
“Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.