Polícia investiga roubo de R$ 195 milhões em pedras preciosas no ES

Família foi rendida por três bandidos na manhã de sexta-feira (22). Os criminosos fugiram levando 23 quilos de turmalina paraíba