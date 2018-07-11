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DPCA

Polícia identifica três suspeitos de furtar armas em delegacia no ES

No último final de semana, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi arrombada e duas submetralhadoras foram levadas

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 23:00
Delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré Crédito: Elis Carvalho
A polícia já sabe quem são os criminosos que invadiram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para roubar armas. Guilherme Daré, delegado-geral da Polícia Civil, afirmou nesta terça-feira (10) que as investigações estão adiantadas e que até o fim de semana as três pessoas envolvidas diretamente com o crime já devem estar atrás das grades.
O furto foi descoberto na manhã da última segunda-feira quando um investigador da unidade chegou ao local, que fica em Jucutuquara, em Vitória, para trabalhar.
De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado Espírito Santo (Sindipol /ES), os bandidos invadiram a delegacia pelos fundos, forçaram a grade, quebraram a janela e usaram um pé de cabra para arrombar o cofre e roubar as armas.
Diferente do que foi divulgado pelo Sindipol na última segunda-feira, de que três metralhadoras foram roubadas, Guilherme Daré afirma que foram duas submetralhadoras levadas.
Também diferente do que Sindicato afirmou, de que os policiais acreditam que a delegacia foi arrombada na última sexta-feira, dia do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo, Daré acredita que o crime aconteceu entre sábado e domingo.
Já sabemos quem são os autores, então já imaginamos onde as armas estão circulando. A polícia investiga tudo. A princípio a gente não vê a possibilidade de um policial estar envolvido no caso. No entanto, se lá na frente a Corregedoria identificar a participação de algum policial, ele será preso, disse o delegado-geral.
Falhas
Segundo Guilherme Daré, as submetralhadoras não poderiam passar a noite na delegacia.
Existe a orientação da Chefia de Polícia e da Segurança Pública que armas longas não devem permanecer nas unidades pela noite. Vamos abrir procedimento e apurar porque essas armas estavam naquele local. Elas deveriam ser entregues, após o expediente, à Delegacia de Armas, Munições e Explosivos (Dame) ou serem levada para casa pelos policiais, explicou.
Daré completou que se houve fragilidade da polícia, será feita uma reformulação para que isso não ocorra mais. Ele ainda deixou um recado aos criminosos que roubaram as armas e garantiu que as submetralhadoras serão localizadas.
Quando se atinge uma instituição como a Polícia Civil, se atinge o Estado do Espírito Santo, a sociedade. A polícia está apurando com muito rigor e será assim até a gente recuperar as armas. Esse crime não ficará impune. E nós, que temos o dever de proteger a sociedade, não vamos permitir isso de forma alguma, afirmou.

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