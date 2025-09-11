Um suspeito foi preso

Polícia flagra laboratório do tráfico em casa de Bento Ferreira, Vitória

Imóvel em Bento Ferreira era usado para preparo e embalagem de entorpecentes; suspeito de 28 anos foi preso ao chegar com cocaína

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:08

PM afirma que residência em Bento Ferreira era usada como laboratório do tráfico de drogas Crédito: Roberto Pratti

A Polícia Militar (PM) flagrou, nesta quinta-feira (11), uma casa sendo usada como laboratório do tráfico de drogas no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O imóvel fica na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua Engenheiro Fábio Ruschi, em uma região movimentada da capital. A PM disse que o local era usado para preparo, fracionamento e embalamento dos entorpecentes. Um suspeito de 28 anos, identificado como Maicon Rodrigues Ribeiro, foi preso quando chegava ao endereço com uma bolsa contendo cocaína.

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o tenente Moraes, da PM, informou que o homem é suspeito de ser integrante de uma facção criminosa que atua no bairro São Benedito e de usar o imóvel em Bento Ferreira como base do tráfico de drogas. “Identificamos essa casa como uma base, uma firma ou indústria, onde a droga era recebida, fracionada e embalada para ser distribuída para outros bairros”, explicou.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar para saber se a residência citada era própria, alugada ou um imóvel abandonado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Maicon Rodrigues Ribeiro, de 28 anos, preso em Bento Ferreira Crédito: Roberto Pratti

O tenente Moraes relatou que, no momento da prisão, Maicon chegou ao imóvel de moto, mas ao perceber a presença da polícia tentou fugir. Houve perseguição e ele foi detido no bairro Gurigica. O militar contou que o suspeito chegou a ser detido no último sábado (6), mas acabou liberado. Ele não explicou o motivo da detenção, mas a reportagem questionou a PM e aguarda retorno. “É um indivíduo violento, ganancioso, voltado à prática criminosa. Dedica a vida ao crime e não respeita qualquer tipo de lei ou norma”, afirmou.

Segundo o policial, os traficantes têm expandido o território para áreas consideradas nobres de Vitória. “Com o reforço do patrulhamento em regiões como o Território do Bem, os criminosos têm migrado para bairros próximos, onde acreditam que chamariam menos atenção e teriam menos prejuízo", disse.



Moradores da região relataram que já desconfiavam do movimento no local. “Uma rotatividade de pessoas estranha, muito grande. Já vi gente até passando droga. É difícil para quem mora aqui, ficamos com medo”, contou um morador, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil informou que Maicon foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

