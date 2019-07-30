Polícia flagra escavação de poço ilegal em Dores do Rio Preto

Publicado em 30 de julho de 2019 às 20:37
- Atualizado há 6 anos
O dono de uma propriedade rural em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, foi notificado e denunciado pela Polícia Militar Ambiental por ter escavado um poço de 730 metros quadrados, de forma ilegal. No local ainda havia corte de árvores e drenagem de áreas de preservação permanente.
Segundo a polícia, as ações no terreno na localidade de Piedade não tinham qualquer autorização do órgão ambiental competente, danificando uma área de aproximada 5,7 mil m².
Por se tratar de crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, toda a atividade foi paralisada. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado a Polícia Civil.
Toda a documentação produzida será encaminhada ao Ministério Público do município. A pena para estes crimes pode chegar a detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
